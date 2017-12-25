ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник.
Навальный накануне представил в Центризбирком документы для участия в выборах президента в порядке самовыдвижения. Как подчеркнул член ЦИК России Борис Эбзеев, "рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом".
"И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", — сказал представитель ЦИК.
Эбзеев уточнил, что Навальный в феврале 2017 года был осужден кировским судом.
"Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Хотел бы обратить внимание на то, что судимость сохраняется, она не была снята или погашена", — добавил член ЦИК.
Согласно постановлению, принятому Центризбиркомом в понедельник, ведомство приняло решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".
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