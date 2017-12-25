Инициативная группа в поддержку выдвижения Полонского соберется повторно

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Инициативная группа в поддержку самовыдвижения бизнесмена Сергея Полонского на выборах президента России соберётся повторно, сообщил в понедельник РИА Новости глава предвыборного штаба Полонского Максим Шингаркин.

Ранее в понедельник инициативная группа из 520 человек выдвинула Полонского кандидатом на выборы президента России. Позднее в понедельник ЦИК России не зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения Полонского в президенты РФ, поскольку в инициативной группе избирателей по его выдвижению было менее 500 человек, но до 7 января он может собрать новое собрание и вновь подать документы.

"ЦИК нашла ошибки в оформлении подписей и указала на отсутствие документов по крупным расходам. Нам было сказано, что отказ обратим. Мы решили повторить собрание граждан. Мы продолжим борьбу за будущее России", — заявил Шингаркин РИА Новости в понедельник.