В ЦИК рассказали, сколько человек выразили желание участвовать в выборах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ЦИК России по состоянию на 25 декабря получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ от 18 партий и 25 самовыдвиженцев, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодняшний день, на 25 декабря в ЦИК России поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на выборах президента России от 18 партий и от 25 граждан, которые идут как самовыдвиженцы", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в понедельник.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.