Путин не приедет на собственное выдвижение в президенты

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин не планирует принимать участие в заседании инициативной группы по выдвижению на выборы главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во вторник в историческом парке "Россия — моя история" на ВДНХ пройдет заседание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

"Завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствие президента не требуется", — сказал Песков.

Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Он сказал, что рассчитывает на широкую поддержку граждан и поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны.

В состав группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.