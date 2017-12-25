Собчак подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 год. 25 декабря 2017

Телеведущая Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах в 2018 год. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в понедельник подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива", передает корреспондент РИА Новости.

Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о ее выдвижении на выборах в марте 2018 года. Кроме того, делегаты проголосовали за включение Собчак в состав руководства партии, избрав ее членом федерального политсовета.

Телеведущая стала уже третьей женщиной-кандидатом, представившей в ЦИК все необходимое для регистрации. В субботу партия "Российский объединенный трудовой фронт" подала бумаги своего кандидата — крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной, а в воскресенье избирком принял документы председателя партии "Женский диалог" Елены Семериковой.

Ранее в ходе открытия штаба в Екатеринбурге Собчак заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин. На субботнем съезде "Гражданской инициативы" она представила свою предвыборную программу, которая носит название "123 трудных шага" и включает предложения по внутренней и внешней политике, развитию экономики, социальной политике.

Телеведущая @xenia_sobchak подала заявление в

ЦИК. Здесь она тоже не упустила возможности попозировать и покрасоваться перед камерами. На работе @CIKRussia и регламенте внезапная фотосессия никак не отразилась pic.twitter.com/SW1f785bTp — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2017 г.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, подтверждение биографических данных, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах. Кандидатам в президенты от непарламентских партий, к числу которых относится и "Гражданская инициатива", на этапе регистрации нужно будет собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.