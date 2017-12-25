ВЦИОМ планирует запустить прогнозный рынок к выборам президента России

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения рассчитывает в ходе избирательной кампании по выборам президента России запустить прогнозный рынок с игрой не на деньги, как в классическом варианте, а на интерес, сообщил РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

ВЦИОМ запустил специальный сайт с опросами про предстоящие президентские выборы, там будут появляться свежие данные о рейтингах кандидатов, опросы, посвященные различным аспектам кампании, прогнозы.

"Если найдем финансирование, сделаем еще так называемый прогнозный рынок. Это специальная методика, когда предлагается несведущим людям, обычным гражданам, прогнозировать результаты выборов по нескольким номинациям, скажем, явка, кто займет второе место, с каким результатом", — сообщил Федоров.

Результаты таких прогнозов усредняются, с определенной регулярностью, например, раз в неделю, выдается средний прогноз, пояснил он. "Это очень интересная методика, ее лет тридцать назад изобрели, но у нас в России она использовалась только один раз – в 2016 году на выборах в Госдуму мы его делали. Нам показалось, что неплохой был результат, и хотим в этот раз тоже его реализовать", — добавил социолог.

Прогнозный рынок дает возможность делать достаточно точные прогнозы, иногда более точные, чем построенные на анализе социологических данных или экспертные прогнозы, уточнил собеседник агентства.

"Есть даже красивое словосочетание — "мудрость толпы". Это такая теория, которая говорит, что обычные люди могут кое-какие вещи прогнозировать, предсказывать и открывать не хуже настоящих экспертов, но при целом ряде специальных условий. Вот исходя из этой "мудрости толпы" и построены, в том числе, прогнозные рынки", — рассказал гендиректор ВЦИОМ.

Федоров уточнил, что на этот проект потребуется финансирование, поскольку нужно специальное программное обеспечение, ВЦИОМ будет искать необходимые средства. На просьбу пояснить, как будет построена работа этого рынка в условиях законодательного запрета на проведение связанных с выборами лотерей и других основанных на риске игр, он отметил: "нам Центральная избирательная комиссия указала, что тотализаторы нельзя".

"Мы, конечно, не будем нарушать закон, мы просто скорректировали — сказали, что деньги ставить нельзя, поэтому всё, играем на интерес. Вот единственное отличие от классической технологии. Вообще в классике все ставят деньги – небольшие, но деньги", — добавил он.

Например, самый известный и самый старый прогнозный рынок существует в США, при университете штата Айова, отметил Федоров. Максимальная ставка там 500 долларов, а средняя ставка — 50 долларов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.