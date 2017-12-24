ЦИК напомнил, когда потенциальный кандидат становится официальным

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Представление в Центризбирком документов потенциальными кандидатами, в том числе предпринимателем Сергеем Полонским, Алексеем Навальным и журналистом Олегом Лурье, не является автоматическим превращением их в кандидатов на выборах, заявил секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК РФ Евгений Шевченко.



"Факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам президента России не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах", — сказал Шевченко в воскресенье журналистам, комментируя процедуру приема документов в Центризбиркоме.

"Центральная избирательная комиссия РФ принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам президента РФ. Однако просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов", — сказал секретарь Рабочей группы.