Лурье подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский журналист Олег Лурье, пришедший в Центризбирком в воскресенье вечером, чтобы подать документы для выдвижения кандидатом в президенты, сообщил журналистам, что ЦИК принял необходимый пакет документов.

Он стал третьим самовыдвиженцем, представившим документы в Центризбирком. В этот же день ЦИК принял документы для выдвижения от предпринимателя Сергея Полонского и оппозиционера Алексея Навального.

"Да. Протокол подписан", — сообщил Лурье журналистам в ответ на вопрос, принял ли ЦИК его документы. Он показал протокол, подтверждающий прием документов, в котором указаны время начала и завершения приема.

На уточняющий вопрос журналист подтвердил, что прием его документов шел параллельно с приемом документов Навального.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, в также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.