Инициативная группа в Петербурге выдвинула Чухлебова на выборы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Инициативная группа в воскресенье в Санкт-Петербурге поддержала выдвижение лидера общественного движения "Возрождение" Александра Чухлебова в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году, сообщил Чухлебов РИА Новости.

"Сегодня (24 декабря — ред.) инициативная группа поддержала мое выдвижение. Нас поддержало 540 человек, это зафиксировано, и на следующей неделе во вторник документы будут поданы в ЦИК", — сказал он.

Ранее лидер "Возрождения" представил тезисы своей предвыборной программы, в которой рассказал, что считает необходимым изменить в России. Центральное место в его программе занимает развитие промышленности, которое, по его мнению, приведет к развитию регионов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.