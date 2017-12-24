Полонский подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении участвовать в выборах президента России, первый из самовыдвиженцев в воскресенье подал в Центризбирком необходимые документы, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в этот же день в столичном районе Крылатское состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку его выдвижения.

Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, в также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тысяч, при этом не более 7,5 тысячи подписей в одном регионе.

Бывший девелопер Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности.

По мнению некоторых юристов, обвинительный приговор не помешает Полонскому баллотироваться в президенты РФ, так как лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. В ЦИК сообщали, что вопрос о его регистрации ведомство будет решать после официального старта избирательной кампании и получения соответствующих документов от кандидата.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.