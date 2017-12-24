Миронов считает выдвижение Грудинина на выборы политической ошибкой

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает политической ошибкой выдвижение директора подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году от КПРФ.



"На мой взгляд, они сделали ошибку, политическую ошибку, и моя давнишняя идея о неизбежности в исторической перспективе ближайшей объединения КПРФ и "Справедливой России", вот этим шагом, мне кажется, эта идея приближается к своей реализации", — сказал Миронов журналистам, подчеркнув, что это его точка зрения.

Ранее съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ. За Грудинина проголосовали 303 из 316 делегатов съезда КПРФ, 11 высказались против его кандидатуры, 2 бюллетеня недействительны.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.