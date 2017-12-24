Выборы 2018

В ЦИК опровергли информацию об отказе принять документы Полонского

18:4624.12.2017
Новости
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБизнесмен Сергей Полонский на пресс-конференции в Москве. 14 ноября 2017Бизнесмен Сергей Полонский на пресс-конференции в Москве. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В ЦИК России опровергли информацию о том, что бизнесмен Сергей Полонский якобы получил отказ при подаче документов для выдвижения кандидатом в президенты РФ.

Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее в воскресенье состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения Полонского на выборах президента, после чего бизнесмен приехал в ЦИК, чтобы подать необходимые для выдвижения документы. Радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что ЦИК отказался принять документы Полонского из-за отсутствия необходимых бумаг.

"Информация, опубликованная на портале "Говорит Москва" от имени члена ЦИК Николая Левичева, не является достоверной, его сегодня не было в комиссии. ЦИК России принимает к рассмотрению все документы", — заверили журналистов в пресс-службе ЦИК.

Член ЦИК Евгений Шевченко, являющийся ответственным секретарем рабочей группы по приему документов, сообщил журналистам, что сейчас идет обычный процесс приема.

"Документов много, они все серьезные, требующие большого количества бумаг и представления документов на электронном носителе. Идет изучение, никаких проблем не существует с приемом документов, он продолжается. Как только он будет завершен, и Сергей Юрьевич (Полонский), и Центральная избирательная комиссия подпишут соответствующее подтверждение, соответственно, документы будут считаться принятыми", — разъяснил представитель ЦИК.

Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

До кризиса 2008 года бизнесмен входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Летом этого года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

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