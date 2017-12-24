Сурайкин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в воскресенье подал в Центризбирком документы для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года от возглавляемой им партии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в этот же день состоялся съезд "Коммунистов России", на котором делегаты утвердили кандидатуру Сурайкина для участия в президентских выборах.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

Кандидатам в президенты от непарламентских партий, к которым относится и партия "Коммунисты России", на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Предвыборная программа Сурайкина предполагает возврат всех недродобывающих и структурообразующих предприятий в собственность государства, широкомасштабное строительство бесплатного жилья, полное возвращение бесплатной медицины, образования, а также повышение пенсий до 40 тысяч рублей, а средних зарплат хотя бы до 70-80 тысяч рублей по стране.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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