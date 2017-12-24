ЦИК продлил работу в воскресенье

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рабочий день Центризбиркома в воскресенье в связи с большим потоком кандидатов в президенты РФ, желающих подать документы на выдвижение, по распоряжению председателя ЦИК Эллы Памфиловой был продлён, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлён", — сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК России.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.