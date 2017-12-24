Лурье заявил, что инициативная группа выдвинула его кандидатом в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Журналист Олег Лурье сообщил, что инициативная группа поддержала его кандидатуру для участия в выборах президента России.
"Я выдвигаюсь в кандидаты на должность Президента Российской Федерации и благодарю инициативную группу граждан России, которые поддержали мою кандидатуру. Сегодня буду сдавать документы в ЦИК РФ", — написал Лурье на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что Центризбирком получил уведомление от инициативной группы по его выдвижению.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Для регистрации кандидатом в президенты самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен предоставить не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем от каждого региона — не более 7,5 тысячи. Партиям предстоит получить 100 тысяч подписей за своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в одном субъекте России.
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