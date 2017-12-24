Собчак перенесла подачу в ЦИК документов для выдвижения на выборы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак перенесла приезд в Центризбирком для подачи документов на выдвижение кандидатом в президенты России на полдень понедельника, сообщили в пресс-служба ЦИК.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идёт на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Накануне съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах в марте 2018 года. Как ожидалось, она представит соответствующие документы в Центризбирком уже на следующий день, в воскресенье.

"Ксения Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12.30", — сообщили журналистам в пресс-службе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.