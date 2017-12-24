Выборы 2018

Заявка на "безусловную победу": "Единая Россия" поддержала Путина

01:3024.12.2017
Новости
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Накануне состоялся семнадцатый съезд политической партии "Единая Россия", в ходе которого она поприветствовала самовыдвижение президента страны Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Как признался премьер-министр России Дмитрий Медведев, в "Единой России" давно и твердо решили поддержать кандидатуру Путина на предстоящих президентских выборах. Он также отметил, что все партийные возможности будут служить тому, чтобы 18 марта 2018 года стало днем безусловной победы Путина. Медведев также подчеркнул, что партия хотела бы выдвинуть действующего президента в качестве своего представителя.

"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала — выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении", — добавил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Ожидается, что "Единая Россия" включится в предвыборную кампанию по поддержке Путина на следующей неделе. Как сообщил глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверев, депутаты на следующей неделе будут выезжать в регионы в рамках региональной недели, где и включатся в кампанию по выборам главы государства.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в свою очередь, рассказал, что основную задачу единороссы видят в том, чтобы в тесном взаимодействии с представителями других политических сил сделать президентскую кампанию "абсолютно соответствующей и духу, и букве закона".

Предвыборная агитация
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Предвыборная агитация

Выдвижение Путина

Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентской гонке в середине декабря. Президент пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у Путина нет конкурентов на выборах в 2018 году, даже несмотря на то, что "достойных людей много".

Как свидетельствуют результаты недавнего опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), подавляющее большинство жителей России оценивают деятельность Путина на посту главы государства как хорошую. При этом 67% респондентов испытывают позитивные чувства к главе государства, 19% — смешанные, а 5% — негативные.

Опрос также показал, что в случае выборов президента страны в ближайшее время за Путина проголосовали бы 69% россиян.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
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Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

Новый кандидат

Накануне состоялся также съезд КПРФ, на котором партия выдвинула директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты на выборах в следующем году. Как рассказал сам Грудинин, он полностью поддерживает идеологию коммунистов, готов идти на выборы с программой, разработанной Компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Геннадий Зюганов.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жириновский назвал достойной кандидатуру Грудинина от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, назвал директора совхоза имени Ленина удачным кандидатом. Зюганов отметил, что Грудинин олицетворяет ожидания граждан.

"Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ также озвучил основные предвыборные тезисы. По его словам, России требуется кардинальная смена курса развития, в противном случае страна обречена на изоляцию и не сможет преодолеть кризис.

Он также заявил, что коммунистическая партия готова поставить богатства России, ее природные, промышленные, финансовые ресурсы на службу всему народу.

"Мы намерены восстановить экономической суверенитет России", — добавил Зюганов.

Ожидается, что Грудинин будет официально зарегистрирован в ЦИК в качестве кандидата от коммунистической партии на выборах в 2018 году к Новому году.

Президентские выборы
© Инфографика
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Другие кандидаты

Наряду с Путиным и Грудининым о намерении участвовать в президентской гонке заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ЦИК уже официально зарегистрировал его кандидатуру на выборах в 2018 году. Центризбирком также получил документы от уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова, выдвинутого "Партией роста". Политическая партия не является парламентской, поэтому Титову необходимо собрать не менее ста тысяч подписей избирателей в свою поддержку. При этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Документы в ЦИК представили и выдвиженцы от партий "Честно" и "Яблоко" Роман Худяков и Григорий Явлинский. Им также предстоит собрать не менее ста тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Кроме того, в президентской гонке намерены участвовать один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, политолог Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский, миллиардер Антон Баков и ряд других общественных деятелей.

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