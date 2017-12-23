"Партия социальной защиты" выдвинула кандидата в президенты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов сообщил РИА Новости, что съезд партии "Социальной защиты" в субботу выдвинул его кандидатом на выборы президента России в 2018 году.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, старт предвыборной кампании был дан 18 декабря.

"Сегодня съезд партии "Социальной защиты" выдвинул меня кандидатом в президенты. Сегодня был внеочередной съезд, ЦИК присутствовал там, я выступал там, так что я не сдаюсь", — сообщил Козлов РИА Новости.

Собеседник агентства сказал, что в ходе съезда объявил, что бросает вызов остальным кандидатам, которые собираются потратить до 1 миллиарда рублей на избирательную кампанию, и объявил, что добьется успеха, не потратив ни рубля, "а только за счет навыков убеждения и своих сподвижников", в которых он раскрыл лидерский потенциал.

Ранее Козлов заявил журналистам, что поведет кампанию под лозунгом: "Кредитная амнистия 70 миллионам россиян". Также он сообщил, что на своих тренингах учит людей лидерским качествам, и одно из этих качеств — надежность.

Михаил Козлов — эксперт в области социальной психологии. Он принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят", "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике".