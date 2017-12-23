Съезд "Гражданской инициативы" выдвинул Собчак кандидатом на выборы

Главное за 23 декабря 2017 года (6)

Председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев и телеведущая Ксения Собчак на съезде партии Гражданская инициатива. 23 декабря 2017

Председатель партии Гражданская инициатива Андрей Нечаев и телеведущая Ксения Собчак на съезде партии Гражданская инициатива. 23 декабря 2017

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" в субботу выдвинул кандидатом на должность президента России известную телеведущую, общественного деятеля Ксению Собчак.

Председатель партии Андрей Нечаев ранее сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал кандидатуру Собчак в качестве участника в выборах президента от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

"Девяносто шесть (за. — Прим. ред.). Поздравляем вас. Против — семь, воздержались — три", — огласил председатель счетной комиссии Филипп Володяев результаты тайного голосования делегатов съезда о выдвижении Собчак от партии.

Собчак позиционирует себя как кандидат "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.