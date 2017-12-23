"Гражданская инициатива" представила предвыборную программу партии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Съезд "Гражданской инициативы" в субботу представил предвыборную программу партии, главная цель которой — превращение России в современную, уважаемую в мире страну, в которой обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого ее гражданина.

Предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" в субботу проходит в Москве, ожидается, что делегаты съезда выдвинут кандидатом на выборы президента России известную телеведущую, общественного деятеля Ксению Собчак.

Предвыборная программа партии имеется в распоряжении РИА Новости. Делегаты съезда должны проголосовать за принятие данной программы.

"По закону мы, как партия, участвующая в выборах, должны принять предвыборную программу, что мы сегодня сделаем. Дальше Ксения в своих выступлениях, на своих сайтах должна будет ориентироваться на нее, но, естественно, может вносить какие-то свои добавления, стилистические правки", — сказал председатель партии Андрей Нечаев журналистам.

Программа партии

"В стране необходимо создать климат уважения личности, безусловного соблюдения ключевых прав и свобод граждан. Это право на труд, включая занятие собственным бизнесом, и его справедливое вознаграждение. Право на личную безопасность и защищенность частной собственности. Право на свободу выражения своего мнения и получение объективной информации и другие общепризнанные гражданские права", — говорится в программе.

В документе отмечается, что государство должно максимально уйти из экономики и частной жизни, но поддерживать незащищенные слои населения.

При этом основные цели программы партии: повышение качества жизни; реформа государственной власти, ликвидация коррупции и произвола бюрократии, построение правового государства; свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе; развитие межнациональных и межконфессиональных отношений; утверждение новой роли России в мировом сообществе наций.

Приоритетными направлениями реформ партия в предвыборной программе ставит достижение высокого качества жизни во всех регионах страны, городах и сельской местности, а также высокий уровень и доступность образования, здравоохранения, культуры, обеспечение жильем, пенсионного обслуживания; реформирование экономики для повышения ее эффективности, сокращение зависимости от экспорта сырья на основе модернизации традиционных отраслей, развития науки и инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса.

При этом партия считает необходимым проводить реформу по обеспечению независимости суда и ответственности судей только перед законом; проведение бюджетной реформы: повышение качества жизни — главный приоритет бюджетных расходов. В первую очередь, отмечается в программе, должно расти финансирование образования, здравоохранения, культуры и науки, а также инновационного развития, а не расходы на оборону и правоохранительные органы.

Среди прочих реформ: антикоррупционные меры, включающие резкое сокращение контрольных, распределительных и разрешительных функций бюрократии; антикоррупционная экспертиза законов и правовых актов; облегчение налоговой нагрузки на бизнес, введение простой, справедливой и стабильной налоговой системы.

Также партия говорит о реформе по ликвидации цензуры, реформе силовых структур, переводе армии на контрактную основу и создание условий для достойной службы, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, упорядочение внешней миграции, деидеологизация и прагматизм внешней политики, максимальная интеграция с Европейским союзов, активное взаимодействие с мировым сообществом в борьбе против терроризма и наркоторговли.

Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.