МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага".

Сейчас Собчак присутствует на съезде партии "Гражданская инициатива", который должен выдвинуть ее кандидатом в президенты.

"Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис", — говорит телеведущая в предисловии программы, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Всего в документе 123 пункта по внутренней, внешней и социальной политике и по экономике.

Ранее Собчак заявляла, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", а также что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин. Она позиционирует себя как "кандидат против всех".

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Документы в ЦИК уже подали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который официально стал первым кандидатом, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.