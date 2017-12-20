ЦИК получил 28 уведомлений от групп по выдвижению кандидатов в президенты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. ЦИК России получил 28 уведомлений о проведении съездов и собраний инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на предстоящих выборах 18 марта, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"На сегодняшний день поступили уведомления от 14 политических партий по проведению съездов по выдвижению кандидатов, уже два съезда прошло — ЛДПР и партии "Женский диалог", — сказал Шевченко журналистам в среду.

Он отметил, что ещё столько же — 14 уведомлений — поступило от инициативных групп в поддержку самовыдвижения кандидатов.

По словам Шевченко, в четверг состоятся съезды пяти партий: "ЧЕСТНО", "Яблоко", "Партия роста", "Российский объединённый трудовой фронт" и "Альянс зеленых". Он уточнил, то две первые партии планируют уже завтра представить документы на выдвижение своих кандидатов. "Это ЛДПР и пока заявилась партия "ЧЕСТНО", но у них ещё съезд завтра должен пройти", — добавил он.

Шевченко напомнил, что партии должны уведомить ЦИК о проведении съезда за один день, если партийное мероприятие проходит в Москве, а если за пределами столицы — за три дня до съезда. Уведомление о собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения должно поступить в ЦИК за пять дней до мероприятия.

Он сообщил, что во всех предвыборных мероприятиях будут участвовать члены ЦИК, сотрудники аппарата — если мероприятие проходит в Москве, и члены региональной избирательной комиссии — если за пределами Москвы.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.