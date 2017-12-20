ЦИК получил уведомления от групп по выдвижению Навального и Полонского

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский Центризбирком получил 14 уведомлений от инициативных групп по выдвижению кандидатов на президентские выборы 2018 года, в том числе оппозиционера Алексея Навального, предпринимателя Сергея Полонского, журналиста Олега Лурье, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"Четырнадцать самовыдвиженцев. Но я думаю, что подавляющее большинство фамилий вам ничего не назовёт, из тех, кто известен — Навальный, Полонский, Лурье", — сказал Шевченко журналистам в среду.

Он отметил, что собрания инициативных групп будут проходить во многих регионах страны: по закону, и съезды партий, и группы в поддержку самовыдвижения кандидатов могут проходить во всех субъектах РФ.

По состоянию на 13.00 20 декабря ЦИК также принял уведомления от групп в поддержку самовыдвижения лидера движения "Возрождение" Александра Чухлебова, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, заслуженного изобретателя России, депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова, а также Татьяны Воловик, Василия Пугачева, Ларисы Богдановой, Анатолия Рабиновича, Олега Сидорова, Тахира Исламова и Владимира Кузнецова.

Кроме того, к этому моменту в ЦИК поступили уведомления от 14 партий: ЛДПР, "Женский диалог", "ЧЕСТНО", "Яблоко", "Партия роста", "Российский объединённый трудовой фронт", "Альянс зеленых", "Социал-демократическая партия России", "Монархическая партия", КПРФ, "Партия малого бизнеса России", "Коммунисты России", "Российская социалистическая партия", "Российский общенародный союз".