В ЦИК прокомментировали проблему "мертвых душ" в списках избирателей

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Проблема "мертвых душ" в списках избирателей не носит массового характера — это до 1,5 тысяч из 109 миллионов российских избирателей, работа по уточнению списков ведется постоянно, Центризбирком готов обсуждать претензии наблюдателей, если они будут подкреплены доказательствами, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Ранее координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев призвал ЦИК РФ проверить списки избирателей на выборах, так как, по его словам, там содержится много "мертвых душ", то есть граждан, которые выбывают с места постоянной регистрации, уезжают за границу.

"Во-первых, любое предположение все-таки требует определенных доказательств, хотелось бы посмотреть на них. Во-вторых, это повседневная работа органов муниципальной власти, региональной власти, органов исполнительной власти и избирательной системы, она ведется в постоянной, законом определенной процедуре", — заявил Булаев в ответ на просьбу прокомментировать призыв представителя наблюдательской ассоциации.

"Если кто-то располагает данными о том, что эта процедура не исполняется или имеются нарушения, Центральная избирательная комиссия готова к тому, чтобы обсуждать в конструктивном формате эту проблему", — подчеркнул замглавы ведомства.

Он отметил, что работа по уточнению списков ведется постоянно — раз в полгода вся информация проверяется, в том числе органами ЗАГС.

"Есть, конечно, недобросовестные исполнители, но это не носит системного, глобального характера. Из 109 миллионов избирателей, конечно, могут быть 1-1,5 тысячи человек, которые своевременно не исключаются из списков. Но не думаю, что это как-то сказывается на результатах голосования, массового характера эта проблема не имеет. Если у кого-то есть иная точка зрения, давайте рассмотрим, на чем она основана, и обсудим", — добавил Булаев.