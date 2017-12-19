ЦИК уведомят о дате сбора инициативной группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Уведомление о сборе 26 декабря инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента РФ будет подано в ЦИК России в ближайшее время, сообщила РИА Новости руководитель движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты России Ольга Амельченкова.

В Москве во вторник в музее Победы состоялась встреча оргкомитета инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты, напомнила Амельченкова. Она по просьбе режиссера Станислава Говорухина пригласила около трех десятков россиян на первую встречу.

В число участников собрания вошли люди, которые лично общались с Путиным, отметила собеседница агентства. "Это как широко известные люди, как многократные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин, так и менее известные – эколог Максим Токарев, которого Владимир Владимирович наградил премией "Доброволец-2017", заместитель главного врача поликлиники Кирова Софья Войтко, которая встречала президента во время его посещения, участник антитеррористической операции в Сирии старший летчик авиационного звена ВВС России Алексей Ведящев", — рассказала Амельченкова.

"Главным решением Оргкомитета стала договоренность о сборе инициативной группы избирателей, в которую по закону должно войти не менее 500 россиян, 26 декабря 2017 года. Соответствующее уведомление будет подано в ближайшее время в ЦИК России", — сказала собеседница агентства.

Вела собрание руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева. На встрече также выступили исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов и другие общественные деятели страны.

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева сообщила РИА Новости, заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. По ее словам, для участия в заседании приглашены порядка 600 человек.