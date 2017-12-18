Путин пообещал подумать над масштабной амнистией к выборам президента

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в области правозащитной и благотворительной деятельности. 18 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в области правозащитной и благотворительной деятельности. 18 декабря 2017

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году.

Путин в Кремле в понедельник вручал государственные награды за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности. После официальной церемонии президент пообщался с гостями, среди которых были региональные уполномоченные по правам человека и члены СПЧ. Зельников подошел к президенту и озвучил свое предложение.

"Выборы грядут. Может быть, можно было подумать о масштабной амнистии в день выборов? Как вы считаете?" — спросил он, отметив, что это могло бы стать доброй традицией.

"Можно подумать", — ответил Путин. При этом он отметил, что такая инициатива исходит от правозащитных деятелей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала главе государства о проведённом семинаре, в котором приняли участие уполномоченные из 80 регионов. "У нас были учения-семинары, обменялись опытом, провели командные тренинги", — сказала она.

"Допинг не принимали?" — пошутил Путин. Уполномоченные заверили его, что никакого допинга не было.

Калужский уполномоченный предложил Путину подумать о масштабной амнистии pic.twitter.com/hf4vqjBrMX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 декабря 2017 г.

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