В ОБСЕ заявили о недостаточно прозрачной подаче жалоб на выборах в России

В информационном центре ЦИК перед оглашением итогов голосования на выборах президента РФ. Архивное фото

В информационном центре ЦИК перед оглашением итогов голосования на выборах президента РФ. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ в итоговом отчете о президентских выборах РФ заявили, что процессу подачи жалоб на выборах не хватало прозрачности.

"В целом процессу подачи жалоб на выборы не хватало прозрачности. Из всего объема поданных заявлений ЦИК присвоил статус жалоб 420, из которых на публичных заседаниях рассмотрел только две, решения по ним затем были опубликованы", — говорится в финальном отчете наблюдателей.

Согласно отчету, ЦИК сообщил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что остальные жалобы вне его компетенции и направил их на рассмотрение других государственных институтов. Наблюдатели сообщают, что в избирательные комиссии субъектов РФ поступило более 160 жалоб, в основном касательно агитационных материалов, призывавших к бойкоту выборов. Комиссии посчитали распространение таких материалов нарушением законов РФ, отмечают наблюдатели.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", оказалась на четвертом месте, получив 1,68%, а на пятом — один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом 1,05% голосов. Остальные участники гонки набрали менее 1% голосов — это бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).