В ОБСЕ заявили о недостаточно прозрачной подаче жалоб на выборах в России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ в итоговом отчете о президентских выборах РФ заявили, что процессу подачи жалоб на выборах не хватало прозрачности.
"В целом процессу подачи жалоб на выборы не хватало прозрачности. Из всего объема поданных заявлений ЦИК присвоил статус жалоб 420, из которых на публичных заседаниях рассмотрел только две, решения по ним затем были опубликованы", — говорится в финальном отчете наблюдателей.
Согласно отчету, ЦИК сообщил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что остальные жалобы вне его компетенции и направил их на рассмотрение других государственных институтов. Наблюдатели сообщают, что в избирательные комиссии субъектов РФ поступило более 160 жалоб, в основном касательно агитационных материалов, призывавших к бойкоту выборов. Комиссии посчитали распространение таких материалов нарушением законов РФ, отмечают наблюдатели.
Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).
Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", оказалась на четвертом месте, получив 1,68%, а на пятом — один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом 1,05% голосов. Остальные участники гонки набрали менее 1% голосов — это бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.