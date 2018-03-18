Пранкеры разыграли куратора "Голоса" и наблюдателей Навального

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы, куратора организации "Голос" Стефани Шиффер, а также несколько наблюдателей из штаба Алексея Навального. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Столяров.

Пранкеры обратились к Шиффер от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия. В разговоре с "парламентарием" Шиффер заявила, что президентские выборы в России можно признать "незаконными" еще до голосования.

"Да, если спросить о законности, знаете, российские избирательные законы уже настолько дырявые и не соответствуют международным стандартам. Хотя и эти законы еще и нарушаются", — заметила Шиффер.

По словам правозащитницы, законы в России "противоречат Конституции". Она, однако, не стала уточнять, что именно ее не устроило в правовой системе.

Шиффер заверила, что готова предоставить Украине все необходимые данные для создания "информационного шума" вокруг выборов.

Пранкеры также позвонили нескольким сторонникам блогера Алексея Навального с просьбой показать "нелигитимность" выборов иностранным журналистам. Координатора наблюдателей одного из региональных штабов попросили "найти студента-бюджетника, который скажет, что его созвали за пятьсот рублей под пытками и под предлогом отчисления". Сторонники Навального заверили пранкеров, что "смогут достать" таких людей.

Как отметил Столяров, его поражает тот факт, что "госпожа Шиффер и эти самые молодые и активные волонтеры штабов Навального уже заочно признают выборы нелегитимными".

"Покрасоваться перед иностранной прессой, вымазать страну в грязи на иностранный штатив давно стало модным явлением", — отметил он.

В 2015 году Минюст включил организацию "Голос" в реестр иностранных агентов, а год спустя Мосгорсуд признал законной ее ликвидацию. После упразднения ассоциации "Голос" одноименное движение в защиту прав избирателей продолжило свою деятельность.

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