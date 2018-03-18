Почти половина нарушений на выборах, зафиксированных НОМ, являются фейками

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Национальный общественный мониторинг (НОМ) зафиксировал с 23.00 17 марта мск примерно 970 сообщений о нарушениях на избирательных участках, однако 40-45% из них на подтвердились, заявил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Наш центр начал работу 17 марта в 23 часа, когда открылся первый участок на Камчатке. Именно с этого момента примерно 970 сообщений о нарушениях поступило… Примерно половина тех сообщений, которые поступают за сегодня, 40%-45% – это фейковые сообщения, которые не подтверждаются", — сказал Коломойцев во время марафона "Ночь выборов" в Известия Холле.

В воскресенье россияне выбирают президента. Национальный общественный мониторинг является наблюдателем на выборах.

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