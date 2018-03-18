Баронесса фон Дрейер проголосовала во Франции на выборах президента России

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая в возрасте 100 лет гражданство РФ, в воскресенье проголосовала на выборах президента России на избирательном участке во Франции.

"Это было очень трогательно — я достал ей ее паспорт, и она начала плакать. Голосование для неё никогда не было важным, да она и не голосовала никогда в жизни. А тут для нее совершенно важное событие", — рассказал РИА Новости ее сын Фома, получивший гражданство России в 2017 году.

Он отметил, что для семьи это была "большая радость" — проголосовать впервые в жизни на выборах президента РФ.

"К нам приехали молодые дипломаты с урной, мы проголосовали, вместе опустили бюллетени в урну. Совершенно восхитительное событие для нас", — добавил собеседник агентства.

Ранее в посольстве России в Париже РИА Новости подтвердили, что сотрудники посольства — члены участковой избирательной комиссии № 8311 при почетном консульстве России в Лионе с опечатанной урной посетят баронессу, которая по состоянию здоровья не может прибыть лично для голосования на избирательный участок, но выразила желание отдать свой голос на выборах президента России.

В ноябре 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе "Мисс Россия", проводимом в Париже русским журналом "Иллюстрированная Россия".

Выборы президента РФ проходят 18 марта. На пост президента зарегистрированы кандидатами восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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