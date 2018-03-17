Россияне в Риге выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах

РИГА, 17 мар — РИА Новости. Пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ, открыты в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

В Латвии, по разным данным, проживает от 40 до 50 тысяч россиян. В Риге проживает около 38 тысяч российских избирателей.

Голосовать на выборах президента России в Латвии можно в субботу и воскресенье. Перед зданием посольства РФ в Латвии в субботу выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах.

В субботу и воскресенье, 18 марта, участки для голосования открыты с 08.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46, и в Лиепае, на улице Лиепу, 27.