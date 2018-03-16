Президентские выборы в посольстве России в Дамаске прошли без происшествий

ДАМАСК, 16 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Выборы президента РФ в избирательном участке на территории посольства России в столице Сирии Дамаске прошли без происшествий в штатном режиме, рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии в САР советник-посланник Эльбрус Кутрашев

"Голосование прошло на редкость спокойно, что необычно для нашего сирийского региона. Явка была, как ожидалось, несколько выше, чем на прошлых парламентских выборах, оно и понятно, как правило, избиратели проявляют повышенный интерес к президентским выборам. Инцидентов у нас не было, граждане приходили с позитивным настроением, избирательная комиссия отработала на 100 процентов", — сказал он

По словам дипломата, в течение дня проголосовали несколько сотен человек.

Досрочные выборы президента РФ шесть дней назад состоялись в сирийском городе Латакия и в провинции Хомс.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").