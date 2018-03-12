Бабурин призвал покончить с поборами за разрешения на работу для мигрантов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин призвал покончить с поборами за получение разрешения на работу для мигрантов и заявил, что за использование труда нелегальных мигрантов должны быть ответственны, прежде всего, работодатели и чиновники.

В понедельник в ходе очередного раунда дебатов на телеканале "Россия 24" ведущий попросил кандидата пояснить позицию, изложенную в его программе, которая предполагает, в том числе, введение уголовной ответственности работодателей, которые используют труд нелегальных мигрантов.

Кандидат пояснил, что необходимо обеспечить честное отношение к труду тех, кто приезжает в Россию на заработки: по его словам, кто-то должен отвечать за ситуации, когда этих людей "эксплуатируют как рабов", не гарантируя медобслуживания, уплачивая за труд гораздо меньше, чем гражданам России.

"Конечно, работодатель должен, прежде всего, здесь быть ответственен и государственные чиновники. Но нам необходимо и покончить с поборами в федеральной службе миграционной", — сказал Бабурин.

Он отметил при этом, что выступает за то, чтобы обеспечивать работой, прежде всего, граждан России.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").