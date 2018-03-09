Глава избиркома Польши будет наблюдать за выборами президента России

ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель Государственной избирательной комиссии Польши Войцех Гермелиньский будет наблюдать за выборами президента России, сообщили РИА Новости в комиссии.

"Председатель Государственной избирательной комиссии получил письмо с приглашением ознакомиться с ходом выборов в Российской Федерации, приглашение было принято", — говорится в ответе на соответствующий вопрос РИА Новости.

Российская сторона направила приглашения для двух лиц — председателя польского избиркома и его заместителя.

Ранее в избиркоме сообщили, что запросили мнение МИД Польши относительно данного визита. РИА Новости пока не располагает комментарием МИД.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.