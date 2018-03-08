Опрос: более 60% россиян проголосуют за Путина, если пойдут на выборы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 60% россиян собираются проголосовать за кандидата в президенты Владимира Путина, действующего главу государства, если пойдут на выборы, следует из результата опроса фонда "Общественное мнение".

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Отвечая на вопрос "Если вы примите участи в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов вы проголосуете?", 64% опрошенных назвали Владимира Путина, 6,6% — Владимира Жириновского, 6,5% — Павла Грудинина, 1,2% — Ксению Собчак, 0,7% — Григория Явлинского, по 0,2% — Сергия Бабурина и Бориса Титова, 0,1% — Максима Сурайкина. Еще 1% собирается испортить бюллетень, 6,2% не пойдут на выборы, 13,3% затруднились ответить.

В ответ на вопрос "К кому из перечисленных… кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?" 71,5% опрошенных назвали Путина, 15,2% — Жириновского, 10,9% — Грудинина, 2,7% — Явлинского, 2,3% — Собчак, 2,2% — Бабурина, 1,7% — Титова, 1,4% — Сурайкина, "ни к кому" ответили 11,2%, а еще 4,1% затруднились ответить.

На вопрос "к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно?" опрошенные ответили следующим образом: 57,1% назвал Ксению Собчак, 16,8% — Жириновского, 14,3% — Явлинского, 13,1% — Грудинина, по 8,2% — Титова и Бабурина, 7,6% — Сурайкина, 7,1% — Путина, "Ни к кому" сказали 22,1%, а затруднились ответить 5,6%.

Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 3-4 марта 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Были опрошены 6 тысяч респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,1%. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").