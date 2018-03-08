Опрос: более 60% россиян точно примут участие в выборах президента

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 60% россиян точно примут участие в выборах президента, следует из опроса фонда "Общественное мнение".

Отвечая на вопрос: "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 64,8% опрошенных сказали, что совершенно точно примут участие в выборах, 19,9% вероятно примут участие, 11,4% не пойдут на выборы, еще не решили или затруднились ответить 3,8%.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Источник данных — ФОМнибус. Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 3-4 марта 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Были опрошены 6 тысяч респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 2,1%.