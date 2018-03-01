Собчак считает, что президентом страны должна быть женщина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 1 марта заявила, что президентом должна стать женщина, потому что ей интереснее социальная сфера, чем ракеты.

"Почему женщина должна быть президентом в этой стране? Потому что только мужчину могут заводить вот эти ракеты, которые как-то так летают. Это никому неинтересно, интересно заниматься социальной сферой, программой социального жилья, которую я намерена внедрить в нашей стране. Потому что люди живут в бараках по всей стране, я лично это видела. Здравоохранение, нормальная, бесплатная медицина, образование — вот вещи, вот, чем надо заниматься, а не тем, куда ракеты летают. Это в итоге приводит к тому, что мы производим оружие и продаём нефть, а не можем произвести ничего высокотехнологичного", — сказала Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").