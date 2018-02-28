В ЦИК отметили беспрецедентное внимание к информированию о выборах-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Такого внимания к информированию населения и агитационной работе для привлечения на выборы, как в ходе нынешних президентских выборов, не было в ходе предшествующих кампаний, заявил член ЦИК России Александр Клюкин.

"Я, как и многие члены Центральной избирательной комиссии нынешнего состава, впервые в ней работаю. Мы спрашивали, как было раньше в президентскую кампанию: такого внимания к информированию населения, к агитационной работе, естественно, не было", — сказал Клюкин на брифинге в среду.

Он отметил, что о такой тенденции говорят и члены комиссий, которые работают в избирательной системе много лет, и председатели региональных комиссий. "И мы это сами замечаем", — добавил представитель ЦИК.