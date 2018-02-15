Путин призвал прокуратуру обеспечить права россиян на свободные выборы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призывает прокуратуру обеспечить права граждан на свободное волеизъявление на предстоящих выборах главы государства.

"Прошу вас в ходе подготовки к проведению предстоящих выборов президента Российской Федерации в полной мере обеспечить конституционные права граждан России на свободное, демократическое волеизъявление", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что "честные выборы и строжайшее соблюдение закона во время их проведения — это основа легитимности государственной власти, залог доверия граждан".