В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в воинских частях за рубежом

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Обязанность по проведению предстоящих выборов президента России в воинских частях за рубежом возложена на очень опытных людей, взаимодействие Центризбиркома с Минобороны дает хороший эффект в подготовке к голосованию, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующая в ведомстве вопросы международного взаимодействия.
В среду в Центризбиркоме прошло обучающее мероприятие для представителей органов военного управления, командиров воинских частей и других военнослужащих, ответственных за организацию голосования на территории воинских частей, расположенных за пределами территории РФ.
"Руководить избирательной кампанией в этих военных структурах за рубежом – эта обязанность возложена на людей очень опытных, которые хорошо разбираются в законодательстве", — сказал Лихачев по итогам совещания.
Обсуждение было посвящено, в частности, новеллам российского федерального законодательства, также участники коснулись вопросов взаимодействия с наблюдателями, отметил член ЦИК.
"По отзывам, это было полезное мероприятие. Оно показало, что такого рода опыт взаимодействия ЦИК и Министерства обороны дает очень серьезную, эффективную подготовку к проведению выборов президента Российской Федерации, и этот опыт мы будем расширять и укреплять", — добавил собеседник агентства.
Как сообщается в среду на сайте ЦИК России, обучающие мероприятия с представителями Вооруженных сил РФ Центризбирком проводил 13 и 14 февраля. Обучение было посвящено вопросам обеспечения избирательных прав военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей, расположенных за пределами территории РФ.
В частности, 13 февраля в Национальном центре управления обороной РФ замглавы Центризбиркома Николай Булаев и член ЦИК Сергей Сироткин встретились с членами рабочей группы Минобороны по организационно-техническому обеспечению избирательного процесса в ВС РФ и должностными лицами органов военного управления и воинских частей, дислоцирующихся за пределами страны. Булаев сообщил участникам о ходе кампании по выборам президента и основных новациях избирательного законодательства, включая порядок голосования по месту нахождения.
"Он особо подчеркнул необходимость обучения организаторов выборов на территории воинских частей избирательному праву и процессу. По мнению заместителя главы Центризбиркома, согласованная работа избирательных комиссий и Вооруженных сил Российской Федерации даст возможность каждому военнослужащему реализовать свое активное избирательное право", — говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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