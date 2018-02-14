В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в воинских частях за рубежом

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

Центральная избирательная комиссия во время жеребьевки по распределению эфирного времени между кандидатами на пост президента РФ. 13 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Обязанность по проведению предстоящих выборов президента России в воинских частях за рубежом возложена на очень опытных людей, взаимодействие Центризбиркома с Минобороны дает хороший эффект в подготовке к голосованию, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующая в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

В среду в Центризбиркоме прошло обучающее мероприятие для представителей органов военного управления, командиров воинских частей и других военнослужащих, ответственных за организацию голосования на территории воинских частей, расположенных за пределами территории РФ.

"Руководить избирательной кампанией в этих военных структурах за рубежом – эта обязанность возложена на людей очень опытных, которые хорошо разбираются в законодательстве", — сказал Лихачев по итогам совещания.

Обсуждение было посвящено, в частности, новеллам российского федерального законодательства, также участники коснулись вопросов взаимодействия с наблюдателями, отметил член ЦИК.

"По отзывам, это было полезное мероприятие. Оно показало, что такого рода опыт взаимодействия ЦИК и Министерства обороны дает очень серьезную, эффективную подготовку к проведению выборов президента Российской Федерации, и этот опыт мы будем расширять и укреплять", — добавил собеседник агентства.

Как сообщается в среду на сайте ЦИК России, обучающие мероприятия с представителями Вооруженных сил РФ Центризбирком проводил 13 и 14 февраля. Обучение было посвящено вопросам обеспечения избирательных прав военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей, расположенных за пределами территории РФ.

В частности, 13 февраля в Национальном центре управления обороной РФ замглавы Центризбиркома Николай Булаев и член ЦИК Сергей Сироткин встретились с членами рабочей группы Минобороны по организационно-техническому обеспечению избирательного процесса в ВС РФ и должностными лицами органов военного управления и воинских частей, дислоцирующихся за пределами страны. Булаев сообщил участникам о ходе кампании по выборам президента и основных новациях избирательного законодательства, включая порядок голосования по месту нахождения.

"Он особо подчеркнул необходимость обучения организаторов выборов на территории воинских частей избирательному праву и процессу. По мнению заместителя главы Центризбиркома, согласованная работа избирательных комиссий и Вооруженных сил Российской Федерации даст возможность каждому военнослужащему реализовать свое активное избирательное право", — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.