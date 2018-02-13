Доверенные лица Путина провели личный прием граждан в Москве

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Доверенные лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина провели личный прием граждан в общественной приемной на Новом Арбате в Москве, сообщается на сайте кандидата.

"В общественной приемной кандидата на должность президента РФ В.В. Путина по адресу Новый Арбат, 36, доверенные лица кандидата провели личный прием граждан. В ходе приема доверенными лицами и сотрудниками общественной приемной было предметно рассмотрено 102 обращения", — говорится на сайте.

"Я врач, мне приятно помогать людям. Выслушать тех, кто пришел к тебе. Постараться уже на первом этапе наметить решение той или иной проблемы. Если это необходимо, выработать пакет структуризированных рекомендаций нашему кандидату для решения комплекса проблем, выявленных в нашем общении с людьми. Всем этим и должны, на мой взгляд, заниматься доверенные лица", — отметил участвовавший в приеме Олег Янушевич, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

Также в приме населения приняли участие исполнительный директор общероссийской общественно-государственной юношеской организации "Движение школьников России" Кирилл Клебанов, телеведущий, артист эстрады Евгений Петросян, саксофонист Игорь Бутман.

Доверенными лицами Путина во время приема граждан были рассмотрены проблемы кредитования населения, вопросы обучающих программ для талантливой молодежи, социального и пенсионного обеспечения.