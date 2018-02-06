ЦИК и МИД работают над исключением двойного учета избирателей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Центризбирком совместно с МИД РФ работает над исключением двойного учета граждан в списках избирателей, которые проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в России, сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства во вторник.

"Сейчас большую работу проводим вместе с МИДом по поиску алгоритма исключения двойного учета граждан, зарегистрированных на территории России, но проживающих за границей, состоящих там на консульском учете… Мы предлагаем задействовать тот механизм, который мы сейчас применяем, — так называемого мобильного избирателя",- сказала Памфилова.

Она призвала граждан России, которые постоянно проживают за рубежом, воспользоваться порталом Госуслуг, чтобы заявить о том, что они находятся за границей, и тогда их можно было бы "снять с места постоянной дислокации как избирателей".

Глава ЦИК напомнила, что Центризбирком установил численность избирателей по состоянию на 1 января 2018 года: на территории РФ численность составила 108 миллионов 968 тысяч 869 избирателей, за пределами РФ по данным консульского учета МИД — 1 миллион 875 тысяч 408 избирателей и 13 тысяч 851 избиратель зарегистрирован в городе Байконур.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.