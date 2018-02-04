ЕРЕВАН, 4 фев – РИА Новости. Граждане России в день выборов президента РФ смогут проголосовать в Армении на двух основных избирательных участках, сообщает сайт российского посольства в Ереване.
"В день выборов президента РФ, 18 марта с 08:00 до 20:00, граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Армении и достигшие 18-летнего возраста, смогут проголосовать на двух основных избирательных участках: № 8026 в посольстве РФ в Армении по адресу: г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, дом 13/3 и № 8031 в генконсульстве РФ в Гюмри по адресу: г. Гюмри, ул. Гарегина Нжде, дом 1", — говорится в сообщении.
По данным посольства, для жителей городов Горис, Капан и Сисиан в первую декаду марта будет организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии № 8026. Информация о дате, месте и времени досрочного голосования будет сообщено дополнительно.
"С целью организации голосования военнослужащих и членов их семей также образованы 4 дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении. Для военнослужащих Армавирского, Арташатского и Мегринского пограничных отрядов ФСБ России и членов их семей предполагается организовать досрочное выездное голосование", — отмечается в сообщении.
Для участия в голосовании избиратель должен явиться лично и предъявить свой действительный российский паспорт (внутренний, заграничный или служебный).
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