Более 200 избирательных участков откроют на приморских судах

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Свыше 200 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ организуют в Приморье на судах, находящихся в море, сообщает законодательное собрание региона со ссылкой на слова председателя избирательной комиссии Приморского края Татьяны Гладких.

Гладких выступила перед парламентариями края.

"Выборную кампанию, которая состоится 18 марта, будет обеспечивать 1321 избирательный участок. Более 200 участков организуются на приморских судах, находящихся в море. При этом в отдаленных районах Приморского края будет проводиться досрочное голосование с тем, чтобы все желающие смогли принять участие в выборах президента России", — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.