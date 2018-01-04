МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около 7,5 тысячи подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак по России, сообщил в четверг руководитель региональной сети предвыборных штабов Тимур Валеев.
Собчак, как кандидату от непарламентских партий, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.
"На данный момент собрано чистых подписей и принято нами со всей страны 7442 подписи", — сказал Валеев в прямом эфире канала Собчак на YouTube.
Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что штаб планирует сдать все подписи в Центризбирком 20-25 января.
Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.