Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около 7,5 тысячи подписей собрано в поддержку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак по России, сообщил в четверг руководитель региональной сети предвыборных штабов Тимур Валеев.

Собчак, как кандидату от непарламентских партий, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.

"На данный момент собрано чистых подписей и принято нами со всей страны 7442 подписи", — сказал Валеев в прямом эфире канала Собчак на YouTube.

Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что штаб планирует сдать все подписи в Центризбирком 20-25 января.

Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.