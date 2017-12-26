Памфилова предположила, какой будет миссия наблюдателей ОБСЕ на выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова полагает, что миссия наблюдателей ОБСЕ на грядущих выборах президента России может быть весьма обширной, Москва в этом заинтересована.

Она отметила, что ЦИК тесно взаимодействует и будет работать с миссией ОБСЕ, поскольку стороны связаны серьёзными международными договорами, есть определённые обязательства друг перед другом.

"Миссия ОБСЕ предварительный доклад выслала, свои пожелания выслала. Так что я полагаю, что миссия может быть весьма обширной, и мы в этом заинтересованы, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы то, как будут проходить выборы, увидели представители многих стран", — сказала Памфилова журналистам во вторник.

Она вновь подчеркнула, что у ЦИК "нет никакого желания что-то скрывать, наоборот, есть желание показать, как мы будем их проводить".

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило о намерении направить на выборы президента России в 2018 году 500 наблюдателей, из которых 80 — долгосрочных.