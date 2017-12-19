МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В состав инициативной группы по выдвижению действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на президентские выборы в 2018 году вошли глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, ректор МГУ Виктор Садовничий, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие, рассказала РИА Новости сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

"Среди участников сегодняшнего заседания были Александр Шохин, Александр Карелин, ректор МГУ Виктор Садовничий, Лео Бокерия, из депутатов — Александр Морозов, Сергей Боярский, а также президент "Опоры России" Александр Калинин. Партия "Единая Россия" в лице Андрея Турчака здесь присутствовала. Вместе мы как оргкомитет и занимаемся подготовкой проведения заседания большого оргкомитета по выдвижению кандидата Владимира Путина в президенты России", — сказала Тимофеева по итогам заседания оргкомитета, которое прошло во вторник.

Она уточнила, что инициаторами выступили сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин и руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Ранее сообщалось, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина в президенты пройдет 26 декабря на ВДНХ.