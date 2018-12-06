АПИ определило перспективные для инвестиций отрасли в Забайкалье и Бурятии

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) в качестве самых перспективных для сотрудничества с инвесторами сфер в недавно вошедших в Дальневосточный федеральных округ Бурятии и Забайкальском крае определило добычу твердых полезных ископаемых, лесной комплекс, а также агропромышленный комплекс и здравоохранение, сообщил РИА Новости глава агентства Леонид Петухов.

"По Забайкалью мы видим около 60-70 больших проектов с инвестициями 600 миллиардов рублей. Если по отраслям разбивать, то получается, что по Забайкалью самые приоритетные – это добыча твердых полезных ископаемых, агропромышленный комплекс, лес, транспорт и логистика. По Бурятии в лидерах тоже добыча твердых полезных ископаемых, лес, здравоохранение. Проекты по логистике не столь актуальны, как в Забайкалье", — сказал Петухов.

Также он очертил спектр стран, из которых будут привлекаться инвесторы для реализации проектов в обозначенных сферах экономики.

"По горнорудным проектам традиционными партнерами являются Китай и Япония. Лес – это скорее Япония, Индонезия, Индия и Республика Корея. Это те инвесторы, которых мы сейчас заводим в лесную отрасль на Дальнем Востоке", — перечислил глава АПИ.

Оценивая перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, он напомнил о работе, которую проводит АПИ по поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, когда бесхозную землю, которая "потеряна для экономики", выявляют и ставят на кадастровый учет, чтобы отдать под реализацию проектов инвесторам. "Здесь мы стараемся формировать сбалансированный портфель. Приоритетом пользуются российские инвесторы. Также есть инвесторы из Китая, Японии, Республики Корея и даже из Австралии", — уточнил Петухов.