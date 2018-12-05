Сбербанк отменил переводы на кредитные карты по номеру телефона

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту — теперь зачислить на нее средства можно только по номеру карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Сбербанк изменил механизм перевода средств. Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно- по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты. Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет. Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты", — сообщили в банке.

В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.

"В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной", — пояснили в банке.