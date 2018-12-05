На соцсферу Бурятии и Забайкалья направят около 3,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Около 3,2 миллиарда рублей выделят в 2019 году на развитие социальной сферы центров экономического роста в недавно включенных в Дальневосточный федеральный округ Забайкальском крае и Бурятии, сообщил президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.

"Мы немножечко по сусекам поскребли. Где-то в пределах 3,2 миллиарда рублей на социальное развитие центров экономического роста мы уже знаем, где взять. Средства пойдут на эти два региона", — сказал Трутнев журналистам, не уточнив, из каких источников возьмут средства.

"Не думаю, что мы успеем это сделать в течение текущего года, думаю, это все-таки в 2019 году. В какой пропорции (распределят между Забайкальем и Бурятией), сейчас точно не скажу", — продолжил он.

"Что касается средств инструментов поддержки развития экономики, то они (Бурятия и Забайкалье) просто включаются. Дефицита ресурсов нет. Будут проекты – будем их поддерживать, помогать с инфраструктурой", — добавил вице-премьер.